Баканов не займається бізнесом з моменту призначення на державну посаду — СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду.

Про це заявили кореспондентові Укрінформу у пресцентрі СБУ з огляду на появу у ЗМІ інформації про те, що Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.

"Широко відомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом, зокрема й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду", - наголосили у пресцентрі.

В СБУ також зауважили, що компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб.

"Уся вищезазначена інформація є у відкритому доступі", - підкреслили у пресцентрі.

Як повідомлялося, у програмі "Схеми: корупція в деталях" була озвучена інформація про те, чинний голова СБУ Іван Баканов нібито обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, хоча це заборонено антикорупційним законодавством. За інформацією журналістів, Іван Баканов з 2015 року і донині обіймає у компанії Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada посаду "administrador único", тобто одноосібного адміністратора - це особа, уповноважена на всі дії від імені фірми.

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Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня заявив, що вважає Баканова найчеснішим головою Служби безпеки України.

Іван Баканов був призначений на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року.

Фото: СБУ