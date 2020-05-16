Баканов назва два ключові напрямки роботи СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що в умовах гібридної війни основними напрямками роботи служби є контррозвідка та захист національної безпеки держави.

Про це він заявив під час перебування на Житомирщині, де зустрівся з новим керівником обласного управління СБУ та особовим складом, інформує пресцентр СБУ.

«У час неоголошеної війни ключовими напрямками нашої роботи є контррозвідка та захист національної безпеки держави. Ми маємо працювати на випередження, робите усе можливе, аби кожен громадянин України міг почувати себе в безпеці», - зауважив Баканов.

Зазначається, що він проінспектував роботу управління, детально ознайомився із результатами його діяльності та проблемами області.

Окремо голова СБУ ознайомився з рівнем матеріально-технічного забезпечення обласного управління та умовами роботи в ньому.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Президент Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки в Житомирській і Одеській областях та очільника Головного управління СБУ у Києві й Київській області.