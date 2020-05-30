Новий посол України в Японії розраховує на посилення співпраці у сфері технологій

Нещодавно призначений послом України в Японії директор Дипломатичної академії при МЗС Сергій Корсунський розраховує на посилення двостороннього співробітництва, передусім у сфері технологій.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

“Я розраховую, що ми зможемо сформулювати по відношенню до Японії певні нові елементи співпраці... Я знаю, що Японія після війни піднялася саме завдяки технологіям, інтелектуальній власності. Тож як пріоритет номер один я бачу все, що стосується сфери технологій”, - зазначив він.

За словами Корсунського, раніше він неодноразово критично висловлювався з приводу того, що Україна з 2014 року фактично не приділяла достатньої уваги регіону Азії. Наразі ж МЗС розробляє стратегію по Азії, і він теж бере участь у цій роботі.

Як зауважив Корсунський, перші консультації на цю тему із залученням найкращих експертів по Азії показали, що регіон дуже неоднорідний.

“Ми сьогодні намагаємося класифікувати, де є наш пріоритет з точки зору прагматичних економічних відносин, а де є чітка політична афіляція”, - підкреслив дипломат.

За його словами, Японія залишається надзвичайно важливим і перспективним партнером для України.

Водночас він додав, що технологічний потенціал Японії й України важко порівняти, але, менше з тим, співпраця у космічній, військово-технічній, медичній сферах і багато інших речей можуть бути дуже корисними.

Корсунський запевнив, що наука стане одним з пріоритетів, “тому що саме тут я бачу перспективу”.

Зокрема, повідомив дипломат, вже цього тижня у нього запланована зустріч щодо чорнобильсько-фукушімського проєкту. За його словами, проєкт дуже цікавий і важливий, бо показує, що український досвід вирішення проблем після Чорнобильської аварії може бути корисним для Японії.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Корсунського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії.

Сергій Корсунський — український науковець, дипломат, доктор фізико-математичних наук, заслужений економіст України, працює в системі МЗС з 1994 року. Він обіймав посаду директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС з жовтня 2017 року. У 1995-1998 рр. був радником з економічних питань в Посольстві України в Державі Ізраїль.

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У 1999-2000 рр. Корсунський обіймав посаду заступника директора Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України. У 2000-2005 рр. - радник, радник-посланник та виконувач обов'язків посла в Посольстві України в США.

У 2006-2008 рр. Корсунський обіймав посаду директора Департаменту економічного співробітництва МЗС.

У 2008-2016 рр. був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці.