Петрашко обговорив з послом Японії активізацію економічної співпраці

Петрашко обговорив з послом Японії активізацію економічної співпраці

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Укрінформ
Україна та Японія обговорили питання активізації двостороннього економічного співробітництва.

Про це йшла мова під час зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Такаші Кураі, повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

«28 травня відбулася зустріч Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі. Метою заходу стало обговорення торгового і економічного співробітництва та обмін досвідом у боротьбі з COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Так, за 3 місяці 2020 року обсяги двосторонньої торгівлі перевищили 273 млн доларів, що на 20,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Зокрема, в Японію було експортовано товарів і послуг на суму майже 51 млн доларів.

“Україна готова до подальшої активізації конструктивного діалогу щодо розширення асортименту українських харчових продуктів на японський ринок”, - заявив Петрашко.

Також було наголошено на зацікавленості України у залученні японських інвестицій у перспективні галузі, такі як IT, інфраструктура, агропромисловий комплекс, космічна галузь, охорона навколишнього середовища, поводження з твердими побутовими відходами, відновлювальні джерела енергії тощо.

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Як повідомлялося, станом на 31 грудня 2019 року обсяг японських інвестицій в Українську економіку становив 139,86 млн доларів.

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