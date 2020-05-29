Петрашко обговорив з послом Японії активізацію економічної співпраці

Україна та Японія обговорили питання активізації двостороннього економічного співробітництва.

Про це йшла мова під час зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Такаші Кураі, повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

«28 травня відбулася зустріч Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі. Метою заходу стало обговорення торгового і економічного співробітництва та обмін досвідом у боротьбі з COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Так, за 3 місяці 2020 року обсяги двосторонньої торгівлі перевищили 273 млн доларів, що на 20,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Зокрема, в Японію було експортовано товарів і послуг на суму майже 51 млн доларів.

“Україна готова до подальшої активізації конструктивного діалогу щодо розширення асортименту українських харчових продуктів на японський ринок”, - заявив Петрашко.

Також було наголошено на зацікавленості України у залученні японських інвестицій у перспективні галузі, такі як IT, інфраструктура, агропромисловий комплекс, космічна галузь, охорона навколишнього середовища, поводження з твердими побутовими відходами, відновлювальні джерела енергії тощо.

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Як повідомлялося, станом на 31 грудня 2019 року обсяг японських інвестицій в Українську економіку становив 139,86 млн доларів.