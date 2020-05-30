Ясько порушуватиме питання захисту прав корінних народів РФ під час заходів у ПАРЄ

Керівник Постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько обіцяє порушувати питання захисту корінних народів Російської Федерації у ПАРЄ та на зустрічах з європейськими колегами.

Про це Ясько повідомила у Facebook.

"Захищати права корінних народів РФ є важливим для України. Виступила сьогодні на онлайн-заході "Чи може Україна бути адвокатом корінних народів РФ?". Говорила про те, що стежу за цією темою, і обіцяю неодмінно піднімати це питання під час заходів у ПАРЄ та зустрічах з європейськими парламентарями й дипломатами", - написала Ясько.

Депутат зауважила, що російська влада проводить асиміляторську етнополітику – як на окупованих територіях, так і у власній країні, але цьому треба запобігати.

Депутатка просить повідомляти їй про чергові утиски корінних народів РФ, перш за все, мешканців Волзького регіону та Сибіру.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада попереднього, восьмого скликання, ухвалила постанову "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації".