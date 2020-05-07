РФ у ПАРЄ намагалася заблокувати звіт про агресію Кремля проти України – Ясько

Представник Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи намагався заблокувати ініційований Україною звіт про наслідки російської агресії.

Про це 7 травня повідомила у Facebook глава постійної делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько.

«Відбулись сьогодні засідання бюро та постійного комітету (колективні керівні робочі органи ПАРЄ – ред.). Росія блокувала ініціативу України по створенню звіту по ситуації збройної агресії та шкоди для навколишнього середовища.

В особі Пєтра Толстого (керівник делегації РФ в асамблеї – ред.), лунав заклик не схвалювати рішення бюро, яке вже підтримало нашу ініціативу», - заявила народний депутат.

Ясько додала, що після її виступу більшість членів постійного комітету рекомендувало підтримати українську ініціативу.