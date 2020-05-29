У "Слузі народу" не виключають залучення чинних депутатів у списки на місцевих виборах

У партії "Слуга народу" не виключають, що будуть залучати 10-15% чинних депутатів у списки від партії до обласних та міських рад.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Клочко.

"Ми готові співпрацювати з усіма, хто добре себе проявив на місцевому рівні як господарник і керівник. Збираємося порадитися з місцевими прихильниками партії щодо того, чи гідний у них своєї посади мер чи голова ОТГ. Якщо гідний – запропонуємо підтримку. Такі собі міні-праймеріз на місцевому рівні. Не виключаємо залучення 10-15% діючих депутатів у списки від партії до обласних та міських рад. Плануємо ретранслювати на місцеві вибори практику конкурсного відбору кандидатів, яка гарно себе показала на парламентських виборах минулого року", - сказав Клочко.

Депутат назвав це "обопільним рухом назустріч".

"Партія "Слуга народу" приглядатиметься до кандидатів, перспективні кандидати приглядатимуться до партії на місцевому рівні. А вже виборці приглядатимуться до нас обох", - розповів Клочко.

Політик зауважив, що партія "Слуга народу" розраховує на "гарний" результат на місцевих виборах.

Водночас, Андрій Клочко наголосив, що говорити про перенесення або скасування виборів немає підстав. За Конституцією вони мають відбутися 25 жовтня 2020 року.