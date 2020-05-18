"Слуга народу" назве імена кандидатів у мери наприкінці травня – Арахамія

"Слуга народу" до кінця травня проведе необхідні виміри і оголосить імена кандидатів у мери міст від партії.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "HARD із Влащенко" на телеканалі ZIK у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На питання, чи є у партії "Слуга народу" уявлення, кого рекомендувати на висунення в мери міст на місцевих виборах, Арахамія відповів: "Є. Ми над цим працюємо, але ми нікого не оголошуємо, поки ми не зробимо необхідні заміри. Є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів. "Ноунейм" умовний не може з ними змагатися апріорі".

За словами Арахамії, в таких випадках висувати в мери потрібно людей, які мають рейтинг.

"Без рейтингу людину немає сенсу відправляти, це буде свідомою поразкою. Тому ми до кінця травня матимемо виміри, і після цього публічно оголосимо, хто ж наші кандидати від нашої партії", - повідомив політик.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.

Згідно зі статтею 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Відповідно до чинного законодавству, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.

6 травня глава партії, перший заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко також заявив, що місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року, незважаючи на будь-які інсинуації щодо їх перенесення, скасування або неможливості проведення.