ЦВК спростила зміну виборчої адреси

Центральна виборча комісія спростила порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

Відповідну постанову, яка набере чинності з 1 липня, ЦВК схвалила на черговому засіданні, повідомляє пресслужба комісії.

“Відтак, після ухвалення цього порядку ми розширюємо можливості для реалізації виборчих прав громадян. Зокрема, завдяки зазначеній процедурі у найближчих місцевих виборах зможуть взяти участь внутрішньо переміщені особи. Своєю чергою для інших громадян України вона створить можливість голосувати у тих територіальних громадах, де вони фактично проживають”, – наголосив голова ЦВК Олег Діденко.

Зазначається, що порядок визначає процедуру розгляду органом ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) мотивованого звернення громадянина України, який має право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України, щодо зміни виборчої адреси.

Ухваленим порядком, зокрема, передбачено, що виборець може подати заяву щодо зміни виборчої адреси до органу ведення ДРВ як у паперовій, так і в електронній формі з використанням мережі Інтернет.

Як наголосив голова ЦВК Олег Діденко, після подальшого впровадження в експлуатацію відповідного електронного сервісу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” виборці, які виявлять таке бажання, зможуть змінити свою виборчу адресу дистанційно.