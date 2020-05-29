Нову редакцію законопроєкту про медіа зареєструють у Раді до середини червня – Ткаченко

Члени Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики планують до середини червня зареєструвати у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про медіа.

Про це поінформував голова комітету Олександр Ткаченко (фракція «Слуга народу») у Facebook.

«Нова редакція закону про медіа майже готова… Зареєструвати закон плануємо до середини червня і сподіваємось, що перше читання пройдемо ще на цій сесії, тобто в липні», – зазначив депутат.

За словами Ткаченка, після дискусії з експертами Ради Європи законопроєкт «суттєво лібералізували».

«Хоча деякі пропозиції з їхнього боку можуть зробити закон більш жорстким, зокрема для онлайн-медіа. Пропозиції європейців врахуємо, але орієнтуватись будемо таки на українські реалії, з сусідом-агресором під боком. Сьогодні розпочали нову серію обговорень закону з представниками усіх сфер, на які поширюється його дія. Зустрічаємось з телевізійниками, радійниками, ОТТ та VOD платформами, друкованими та онлайн ЗМІ. Що змінилось, повідомлю згодом», – уточнив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт направити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання.

Комітет рекомендував на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа, з урахуванням зауважень та пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

Фото: Олександр Ткаченко у Facebook