Разумков розраховує, що Рада побачить доопрацьовану програму дій уряду наступного тижня

Разумков розраховує, що Рада побачить доопрацьовану програму дій уряду наступного тижня

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що парламент найближчим часом побачить доопрацьовану програму дій уряду.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, програма дій уряду потребує серйозного доопрацювання. Про це висловили позицію, якщо я не помиляюся, 13 комітетів з 23. Думаю, що інші колеги в тій чи іншій мірі поділяють цю думку. Я вам більше скажу, і уряд з цим погоджується. Думаю, що найближчим часом ми побачимо доопрацьовану програму дій уряду", - сказав спікер.

На уточнення, чи можливо це наступного тижня, Разумков відповів: "Так, я думаю, що це буде саме наступного тижня".

Голова ВР також зазначив, що уряд розпочав роботу на початку пандемії, "і було 2 варіанти – або писати обґрунтовану програму дій уряду, або займатися реальними речами".

"У таких умовах не починав свою роботу жоден уряд України. Я думаю, що ті питання, які стояли і перед паном Шмигалем, і перед урядовцями, і ті зміни, які сьогодні необхідно буде вносити в програму дій уряду після проходження піку коронавірусної хвороби...не лише медичні питання, це і питання економіки. Тому я думаю, що ця програма потребуватиме доопрацювання", - зазначив Разумков.

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Він також прокоментував недоукомплектованість уряду.

"Станом на сьогодні всі міністерства функціонують. Якщо ми говоримо про призначення міністрів, то дійсно по деяких позиціях це не відбулося. Однак функціонал і всі обов'язки виконуються у повному обсязі", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Водночас голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.

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