Рябошапка: Щоб дізнатись стан справ у САП, треба провести аудит

Ексочільник Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка вважає, що для отримання картини реального стану справ у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі необхідно провести аудит.

Про це він написав у Facebook.

"Цілком очевидно, що якби Генеральний прокурор ставила за мету досягнення результату – вона б не дестабілізувала роботу САП відеозвинуваченнями. Від цього прокурори краще працювати не стануть, а суди не почнуть розглядати справи швидше. Для того щоб зрозуміти стан справ у САП, достатньо діяти відповідно до закону, організувавши проведення аудиту САП", - написав він.

Так ексочільник Офісу генпрокурора відреагував на "публічну війну між Генеральним прокурором та його заступником – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Рябошапка наголосив, що, для того щоб покращити ситуацію у САП необхідно приймати рішення відповідно до результатів аудиту.

"Сподіваюсь керівництво прокуратури одумається та зупиниться у подальших спробах руйнувати державні інституції на користь власних амбіцій зберегтись на посаді за будь-яку ціну", - додав він.

Як повідомлялось, 6 травня генпрокурор Венедіктова заявила про бездіяльність САП і наголосила, що це потребує негайного реагування.

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За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення та неналежне виконання службових обов'язків керівництвом та прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, у якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП.

Автори листа також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП у низці проваджень.