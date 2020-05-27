Політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їхньої діяльності певним цілям - САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їхньої діяльності певним цілям.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці САП у Facebook.

У відомстві зазначили, що "спілкування між структурними підрозділами Офісу генерального прокурора шляхом зйомки та розміщення відеороликів та повідомлень у соціальних мережах не відповідає світовим стандартам роботи правоохоронних органів".

"Так дії жодним чином не сприяють утвердженню авторитету органів правопорядку та прокуратури зокрема, а мають зворотній ефект у суспільстві. Робота САП та НАБУ не узгоджується із старими стандартами роботи правоохоронної системи, а запущений маховик антикорупційної боротьби неможливо спинити, адже він не залежить від прізвищ керівників. У силу специфіки роботи ми володіємо інформацією та добре розуміємо запущені так званими політичними елітами процеси перепідпорядкування нашої діяльності певним цілям, які не узгоджуються із завданнями кримінального судочинства", - вказують у прокуратурі.

У САП закликали генпрокурора "не бути частиною таких процесів, не чинити тиск на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та не ганьбити правоохоронну систему".

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У прокуратурі нагадали, що на розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває понад 200 кримінальних проваджень за обвинуваченням осіб, які "ще 5 років тому могли подзвонити генеральному прокурору і вирішити усі проблеми у режимі online".

У САП висловили впевненість, що винні особи обов’язково понесуть передбачену законом відповідальність за вироками.

"І це мають бути саме вироки і саме суду, і виключно Вищого антикорупційного суду, а не "хотєлок" слідчого, детектива чи прокурора. Обсяги справ, у яких суддям Вищому антикорупційному суду необхідно розібратись та поставити крапку, становлять тисячі томів. При цьому Суд є незалежним та здійснює правосуддя згідно із процедурою, встановленою законом, а не у відповідності до побажань Холодницького, Ситника чи навіть Венедіктової", - резюмували у прокуратурі.

Як повідомлялося, 26 травня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про бездіяльність САП і наголосила, що це потребує негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення та неналежне виконання службових обов'язків керівництвом та прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, у якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП.

Автори листа також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП у низці проваджень.

27 травня Венедіктова відповіла на відкритий лист прокурорів САП, закликавши їх навести яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках.