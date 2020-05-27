Євросоюз, США і Британія стежать за конкурсом в Нацслужбі здоров'я

У заяві представництва ЄС в Україні наголосили, що реформа охорони здоров'я залишається «головним пріоритетом», особливо в умовах пандемії COVID-19.

«Професійна Національна служба здоров'я та агентство, яке займається закупівлями, критично важливі для успіху реформи й мають бути посилені, зокрема, створенням незалежних наглядових рад і відкритим вибором керівників, що базуватиметься на професіоналізмі», - відзначили в ЄС, наголосивши на важливості проведення повноцінного конкурсу після карантину.

США своєю чергою акцентували, що незалежна і професійна НСЗУ має вирішальне значення у забезпеченні доступу українцям до сучасної та ефективної медицини.

«Ми готові продовжувати партнерство з урядом України для посилення незалежності таких інституцій, як НСЗУ. Ми також працюємо спільно в боротьбі з пандемією COVID-19 і її наслідками», - йдеться у заяві диппредставництва.

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Посольство Великої Британії у своєму Twitter вітає рішення Міністерства охорони здоров'я продовжити терміни конкурсу на тимчасового голову НСЗУ.

«Велика Британія підтримує другий етап медреформи і співпрацюватиме з Кабінетом міністрів України, доки виконуються зобов'язання реформи», - наголосили в посольстві.

Як повідомлялося, новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) було продовжено до 27 травня.