У Програмі Україна-НАТО протидія агресії РФ і деокупація названі пріоритетами

Україна вважає пріоритетним мирний шлях урегулювання конфлікту, викликаного збройною агресією Росії, але залишає за собою право на самооборону й наполягає на деокупації тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (РНП), опублікованій на сайті Президента.

"Україна вважає пріоритетним мирний шлях врегулювання конфлікту, породженого збройною агресією Російської Федерації, але підтверджує своє право на самооборону, передбачене Статутом ООН, і наполягає, що остаточне вирішення конфлікту можливе лише за умови деокупації та відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територіях України', - ідеться в документі.

У РНП наголошується, що Україна віддана цілям статуту ООН та поділяє принципи, втілені у Північноатлантичному договорі, зокрема, прагнення жити у мирі з усіма народами й урядами, рішучість захищати свободу, демократію та верховенство права, а також сприяти стабільності й добробуту в Північноатлантичному регіоні.

Зазначається, що протидія збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності, а також захист і відновлення прав громадян України, які постраждали від збройного конфлікту та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АР Крим і Севастополі, є пріоритетними завданнями нашої держави.

Крім того, документ передбачає, що в контексті підготовки України до набуття членства в НАТО та ЄС пріоритетною у 2020 році залишатиметься діяльність, спрямована на збереження міжнародного консенсусу щодо надання підтримки Україні, продовження санкційного тиску на Росію до припинення збройної агресії, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, а також звільнення тимчасово окупованих територій на Донбасі та у Криму.

"Буде продовжуватися робота в рамках "нормандського" та інших переговорних форматів, а також Тристоронньої контактної групи з метою повного відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності України", - вказано в програмі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26 травня затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (указ №203/2020).