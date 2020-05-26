Нацпрограма Україна–НАТО передбачає консультації щодо миротворців ООН на Донбасі

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (РНП) передбачає проведення консультацій щодо модальностей розгортання на тимчасово окупованих територіях Донбасу миротворчої місії під егідою ООН.

Текст програми опубліковано на сайті Президента України.

"Проведення консультацій щодо модальностей розгортання на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях міжнародної миротворчої місії під егідою Організації Об'єднаних Націй (кінцевий термін виконання – 2020 рік)", - зазначається у пункті "Ціль 1.1.3. Україна скоординовано з міжнародними партнерами застосовує політико-дипломатичні засоби з метою відновлення своєї територіальної цілісності в умовах збройної агресії Російської Федерації".

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У документі серед іншого планується також активізація у 2020 році співпраці з НАТО для посилення безпеки в акваторіях Чорного й Азовського морів та у Керченській протоці, а також залучення додаткової підтримки для протидії збройній агресії Росії.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26 травня затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (указ №203/2020).