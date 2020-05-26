Нацпрограма Україна–НАТО передбачає консультації щодо миротворців ООН на Донбасі
Текст програми опубліковано на сайті Президента України.
"Проведення консультацій щодо модальностей розгортання на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях міжнародної миротворчої місії під егідою Організації Об'єднаних Націй (кінцевий термін виконання – 2020 рік)", - зазначається у пункті "Ціль 1.1.3. Україна скоординовано з міжнародними партнерами застосовує політико-дипломатичні засоби з метою відновлення своєї територіальної цілісності в умовах збройної агресії Російської Федерації".
У документі серед іншого планується також активізація у 2020 році співпраці з НАТО для посилення безпеки в акваторіях Чорного й Азовського морів та у Керченській протоці, а також залучення додаткової підтримки для протидії збройній агресії Росії.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26 травня затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (указ №203/2020).