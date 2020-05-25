В.о. міністрів освіти, культури та енергетики мають перспективу стати міністрами - Шмигаль

"Відбулося дві заміни (при зміні Кабміну - ред.), але не були підібрані кандидати на міністрів культури, освіти і енергетики. На сьогоднішній день заступники міністрів, які виконують обов’язки, роблять це достатньо ефективно. У них теж є перспективи, ми на них теж дивимося як на кандидатів, які можуть стати міністрами", - сказав глава уряду.

Водночас він зазначив, що паралельно триває пошук нових людей на ці посади.

За його словами, тут питання не так в "кадровому голоді", є достойні люди, яких би хотіли взяти в Кабмін, але вони зайняті в інших сферах, займаються улюбленою справою і їм важко прийняти рішення.

"Є люди, які бояться, кажуть "я не самогубець, зараз криза, тому не зараз". Це складний процес, ми не хочемо помилятися", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня 2020 року. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.

Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.