Мінекоенерго планують розділити на два міністерства — Прем'єр

В Кабінеті Міністрів планують розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля України на два міністерства.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

"Є декілька ідей. Перше – це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного напрямку в окреме міністерство... Друге – це розділення міністерства енергетики і екології. Ця ідея уже на рівці задуму і початку реалізації. Бо, на жаль, об’єднання не дало того ефекту, на який ми очікували", - сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що для нього було дивним чути на засіданнях Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижні рослини і вилов мотиля.

"З того часу я став прихильником того, що екологією має займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе. Тому розділення міністерства і утворення посади профільного міністра екології – це на порядку денному", - сказав Шмигаль.

Водночас він зауважив, що виокремлення аграрного міністерства поки що існує на рівні ідеї інад цим працюють в уряді спільно з міністром економіки та з віцепрем’єрами.

Крім того, окремо Шмигаль наголосив на необхідності посилення промислового блоку.

"Яким чином це робити, поки дискутується: чи створювати окрему посаду віцепрем’єра, чи призначити сильного заступника в Міністерстві економіки, чи, можливо створювати Міністерство промислової політики і оборонного замовлення", сказав Шмигаль.

За його словами, з цього приводу йде дискусія, в уряді шукають формули, людей і найкращий формат реалізації.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики та захисту довкілля України було утворене у 2019 році шляхом об'єднання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (існувало з 9 грудня 2010 року) та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (існувало з 9 грудня 2010 року).