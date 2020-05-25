Прем'єр не виключає змін у складі наглядових рад держкомпаній

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає точкові зміни у складах наглядових рад деяких держкомпаній. Також він вважає, що варто вирішити питання зарплат їхніх представників.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Наглядові ради – це хороший приклад корпоративного управління і мав би бути дієвим інструментом. Що насторожує мене як прем’єр-міністра, це неринкові, завищені в деяких випадках заробітні плати членів наглядових рад, які ми вирівняли на час карантину. В подальшому потрібно знову знайти правильний баланс", - сказав Шмигаль.

Він вважає, що загалом питання, чи мають бути наглядові ради чи не мають, не є дискусійним – вони мають бути, бо дають певну системність і стабільність в роботі підприємств.

"Питання в якісному складі цих рад. Я майже по кожному підприємству розумію, де у нас є проблеми в наглядових радах: десь незаповнений штат, десь є не зовсім відповідальне ставлення, десь люди не дуже професійні. Тому, скоріш за все, точкові зміни в наглядових радах будуть природньо відбуватися", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила в цілому законопроєкт №3279-д щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, яким на час карантину обмежується заробітна плата посадовців, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній, а також членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. грн).

Фото: КМУ