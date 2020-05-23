Робоче засідання ТКГ має відбутися у наступну середу

Наступне робоче засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях має відбутися у наступну середу.

Про це у ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» заявив віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ( у п'ятницю - ред.) за нашою ініціативою відбулося позачергове засідання трьохсторонньої контактної групи. Робоче засідання відбудеться у наступну середу, яке планове, яке мало б відбутися", - сказав Резніков.

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Як повідомлялося, на своїй пресконференції Президент Володимир Зеленський заявив, що Леонід Кучма залишається керівником української частини Тристороньої контактної групи.