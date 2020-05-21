Кабмін звільнив першого заступника голови Держпраці
Відповідне розпорядження від 20 травня 2020 року № 547-р опубліковане на Урядовому порталі.
"Звільнити Бардонова Михайла Володимировича з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань праці відповідно до частини першої статті 871 Закону України “Про державну службу”, - йдеться у документі.
Крім того, розпорядженням від 20 травня № 545-р Кабмін поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку виконавчого директора Національного фонду досліджень України, виконання обов’язків за цією посадою на першого заступника виконавчого директора Національного фонду досліджень України Сергія Губаря.
Як відомо, Бардонова було призначено на посаду першого заступника Голови Державної служби України з питань праці у грудні 2015 року. У липні 2016 року правоохоронці затримали першого заступника голови Державної служби з питань праці Бардонова під час одержання хабаря в сумі 100 тисяч гривень. У зв'язку з цим Кабмін у 2016 році відсторонив Бардонова з цієї посади.