Кабмін звільнив першого заступника голови Держпраці

Кабінет міністрів звільнив з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань праці Михайла Бардонова.

Відповідне розпорядження від 20 травня 2020 року № 547-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Бардонова Михайла Володимировича з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань праці відповідно до частини першої статті 871 Закону України “Про державну службу”, - йдеться у документі.

Крім того, розпорядженням від 20 травня № 545-р Кабмін поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку виконавчого директора Національного фонду досліджень України, виконання обов’язків за цією посадою на першого заступника виконавчого директора Національного фонду досліджень України Сергія Губаря.

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Як відомо, Бардонова було призначено на посаду першого заступника Голови Державної служби України з питань праці у грудні 2015 року. У липні 2016 року правоохоронці затримали першого заступника голови Державної служби з питань праці Бардонова під час одержання хабаря в сумі 100 тисяч гривень. У зв'язку з цим Кабмін у 2016 році відсторонив Бардонова з цієї посади.