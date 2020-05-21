Кабмін призначив нового заступника міністра у справах ветеранів

Уряд призначив заступником міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимира Левчука.

Відповідне розпорядження від 20 травня № 548-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Призначити Левчука Володимира Олексійовича заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - йдеться у документі.

Також у Мінветеранів повідомили, що Левчук відповідатиме за забезпечення політики цифрової трансформації міністерства, координуватиме створення та запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни та сервісу «Е-ветеран».

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Крім того, новопризначений заступник міністра координуватиме співпрацю з проєктами інших державних органів влади та цифрових платформ.

За даними Мінветеранів, Володимир Левчук 1981 року народження. Має вищу військову та економічну освіту. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ, Тернопільський національний економічний університет та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. 20 років служив у Збройних силах України. З 2014 по 2017 рік брав участь в АТО, захисник Луганського аеропорту.