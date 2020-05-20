Зеленський вважає, що питання люстрації треба відкоригувати

Щодо певних осіб люстрацію не можна скасовувати.

Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є люди, яким не можна відміняти люстрацію. Я в цьому впевнений, незважаючи на те, які будуть рішення", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, він згоден з тим, що є багато людей, які за часів Януковича просто працювали, але потрапили під люстрацію. "Ми всі жили і працювали (за часів Януковича – ред.), і тому я певен, що це (питання –ред.) потрібно відкоригувати", - заявив він.

Президент нагадав, що є рішення Європейського суду, є рішення Венеційської комісії, що люстрація була незаконною. Далі все залежить від українського суду.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила Закон «Про очищення влади» (люстрацію). Ним забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Нині у Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення закону України «Про очищення влади», перебувають 893 особи.

Європейський суд з прав людини 24 лютого 2020 року вирішив не розглядати апеляційну скаргу України у справі щодо закону про очищення влади (люстрацію). Відтак рішення ЄСПЛ у цій справі від 17 жовтня 2019 року, яким було встановлено порушення прав українських чиновників, остаточно набуло чинності.

Зокрема, суд одностайно встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) конвенції.

Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Таким чином, на думку ЄСПЛ, закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.