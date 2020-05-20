Президент не розпускатиме ВР, поки монобільшість підтримуватиме важливі законопроєкти

Президент Володимир Зеленський не розпускатиме нинішній склад Верховної Ради, поки монобільшість підтримуватиме важливі для країни законопроєкти.

Про це він заявив на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки партія "Слуга народу" буде голосувати за всі важливі законопроєкти для країни - і "банківський" закон зараз був дуже важливий, і земельна реформа, і імпічмент Президента, усе, що у нас було написано у програмі Президента України.., - поки вони будуть голосувати, я буду підтримувати партію "Слуга народу", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що підтримуватиме не просто партію "Слуга народу", а саме монобільшість, тому що "вони виконують свою роботу".

Водночас, додав Президент, якщо народні депутати від "Слуги народу" почнуть лобіювати чиїсь інтереси, ВР відразу буде розпущена.

"Як тільки вони (депутати - ред.) не будуть голосувати, якщо вони захочуть лобіювати інтереси тієї чи іншої - ми розуміємо, про що я зараз кажу, - комерційної групи впливу на політику України, у той же час, не думаючи навіть ні про що, я буду розпускати парламент", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.