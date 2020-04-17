Багато "акул" у Раді хочуть, щоб партія "Слуга народу" потонула – Зеленський
Про це Зеленський заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ви сказали про ідеальний шторм. Цей корабель під назвою «Слуга народу» - все залежить від нього, а не від погоди. Тому що з самого початку я надав можливість, щоб це був дуже міцний корабель для цих людей і для команди, яка на борту цього корабля. Головне завдання для цього корабля просто йти вперед», - сказав Зеленський.
Він акцентував, що в історії країни не було випадку ухвалення такої кількості законопроєктів, яку прийняла монобільшість за такий термін.
«Добре це, чи щось з цього не дуже добре, чи погано - оцінять у майбутньому люди. Але я надав їм (членам фракції «Слуга народу». – ред.) можливість, якщо вони хочуть, іти вперед. Навіть коли є такий шторм, вони підуть - від них усе залежить», - переконаний глава держави.
Водночас президент зауважив, що «в цьому океані, у цій Верховній Раді» дуже багато «акул», які хочуть домовитися з цією командою.
«Всі знають, що зі мною жодна «акула» не зможе домовитися, а люди різні, тому все залежить від кожної людини в партії «Слуга народу». Всі хочуть, щоб цей корабель потонув», - вважає Зеленський.
На його думку, причиною цього є те, що партія «Слуга народу» сьогодні спроможна дуже швидко змінювати країну на законодавчому рівні.
«Тому шторм так шторм», - резюмував Президент.