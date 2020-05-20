Спікер ВР запросив голів фракцій і груп на нараду щодо порядку денного

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив керівників парламентських фракцій і груп на нараду щодо питання порядку денного.

Про це спікер оголосив під час ранкового засідання парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би запросити до себе голів депутатських фракцій та груп – зараз тут провести коротку нараду з приводу питань порядку денного. На 10 хвилин", - сказав Разумков.

Депутати проводять нараду біля президії в сесійній залі парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним, депутати планують розглянути законопроєкт №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" та альтернативний до нього.

Також заплановано розгляд законопроєкту №3415 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні", яким пропонується удосконалити розгляд за особливою процедурою законопроєктів з великою кількістю поправок.

Депутати мають намір розглянути пропозиції Президента до закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного забезпечення".

Порядок денний також передбачає розгляд законопроєкту №3012 "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій".

Крім того, депутати планують ратифікувати Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів.

До включення до порядку денного і прийняття рішення заплановано проєкт закону №3304 "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0944 "Про Установу бізнес-омбудсмена".

На порядку денному також законопроєкт №2390 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)".

Крім того, на засіданні планується представлення звіту Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

Фото: ВР