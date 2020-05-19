Зеленський затвердив перелік державних експертів з питань таємниць

Президент України Володимир Зеленський затвердив перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць.

Відповідний указ №190/2020 від 19 травня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, до переліку увійшли керівник Апарату Офісу Президента, секретар Ради національної безпеки й оборони, перший заступник, заступник секретаря РНБО (одна особа), голова Національного банку України, перший заступник голови НБУ (одна посадова особа).

Також до переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, увійшли генеральний прокурор, перший заступник генерального прокурора (одна посадова особа), заступник генерального прокурора (одна посадова особа) заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, міністр внутрішніх справ, його перший заступник та заступник (одна посадова особа), державний секретар МВС, командувач Національної гвардії України та його перший заступник.

Крім того, до переліку увійшли посадові особи Міністерства енергетики та захисту довкілля, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони (серед них посадовці Збройних сил та начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського), Міністерства освіти й науки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції.

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Згідно з указом, також до цього переліку увійшли посадовці Адміністрації Державної прикордонної служби, Державної архівної служби, Державного космічного агентства, Державної служби експортного контролю, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної фіскальної служби, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Національної поліції, Управління державної охорони України.

У переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, є також представники Національної академії наук України та керівники 14 державних підприємств, установ, організацій.