Президент замінив начальника Центру по боротьбі з тероризмом СБУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Устименка з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.
Відповідний Указ глави держави №187/2020 від 19 травня опублікований на сайті Офісу Президента.
"Звільнити Устименка Олександра Володимировича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - йдеться в указі.
Іншим Указом №188/2020 Президент призначив на цю ж посаду Сергія Дусика.
Як відомо, п'ятий Президент Петро Порошенко призначив Олександра Устименка на посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України у березні 2015 року.