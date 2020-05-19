Президент замінив начальника Центру по боротьбі з тероризмом СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Устименка з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Відповідний Указ глави держави №187/2020 від 19 травня опублікований на сайті Офісу Президента.

"Звільнити Устименка Олександра Володимировича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Іншим Указом №188/2020 Президент призначив на цю ж посаду Сергія Дусика.

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Як відомо, п'ятий Президент Петро Порошенко призначив Олександра Устименка на посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України у березні 2015 року.