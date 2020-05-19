Баканов представив нового керівника київського управління СБУ

Голова Служби безпеки Іван Баканов представив особовому складу Олега Головаша – новопризначеного очільника Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Сподіваюся, що разом з призначенням відбудеться й активізація роботи управління. І головне – будуть нові результати. Безумовно, ваше управління повинно чітко і злагоджено реагувати на будь-які виклики. Адже поняття безпеки набуває нині нового значення", - цитує Баканова пресслужба.

Він закликав співробітників СБУ звертати в своїй діяльності особливу увагу на напрями контррозвідки та кібербезпеки, захист національної державності та об’єктів критичної інфраструктури, боротьбу з тероризмом та диверсіями, протидію різноманітним проявам гібридної війни.

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Новий очільник Главку подякував за можливість очолити найбільше в системі СБУ регіональне Управління і запевнив, що високий професіоналізм та бойовий дух особового складу дозволить впоратись з усіма викликами, які стоять нині перед спецслужбою.

Як повідомлялося, 19 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив головою управління Служби безпеки України в Житомирській області Олега Головаша. До свого призначення Головаш обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Житомирській області.

13 травня 2020 року Головаш був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Фото: СБУ