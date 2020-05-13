Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у двох областях та Києві

Президент Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки в Житомирській і Одеській областях та очільника Головного управління СБУ у Києві й Київській області.

Відповідні укази №178/2020 - №183/2020 опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, звільнив Олега Головаша з посади начальника управління СБУ в Житомирській області та призначив на це місце Сергія Лисака.

Також звільнено Сергія Болдиря з посади начальника Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області, натомість на цю посаду призначено Олега Головаша.

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Крім того, глава держави звільнив Віталія Харченка з посади начальника Управління СБУ в Одеській області та призначив на цю посаду Віктора Доровського.