Арахамія змінив скептичне ставлення до Степанова

Арахамія змінив скептичне ставлення до Степанова

Укрінформ
Керівник фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія позитивно ставиться до міністра охорони здоров'я Максима Степанова і вважає, що у нього є конкретна дорожня карта розвитку сфери.

Про це Арахамія сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Якщо чесно, у мене спочатку було скептичне ставлення до нинішнього міністра, але побачивши його в бою, воно дуже змінилося в позитивний бік. Він все-таки менеджер, а там дійсно потрібен менеджер. Крім того, я ще побачив презентацію, як він, будучи головою Одеської обласної держадміністрації, втілив у життя ідею телемедицини (до речі, Одеська область - єдина, яка повністю реалізувала цю програму). Телемедицина з нашим досить низьким рівнем урбанізації - дуже необхідний напрям. В Україні багато маленьких сіл, віддалених від регіональних центрів з їх клініками і лікарями різних профілів, і телемедицина, по суті, - це єдиний порятунок в цій ситуації», - зазначив Арахамія.

При цьому Арахамія наголосив, що у Степанова «є конкретна дорожня карта», і висловив упевненість, що після виходу країни з карантину «міністр повернеться на шлях запровадження телемедицини, розширення цього пілота з Одеської області на всю країну».

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Як повідомляв Укрінформ, 19 травня у фракції "Голос" заявили, що розпочинають збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.

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