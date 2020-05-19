У “Голосі” хочуть притягти Степанова до кримінальної відповідальності

Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція «Голос») почала готувати заяви задля притягнення до кримінальної відповідальності міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це вона поінформувала під час брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вже почала писати заяви в правоохоронні органи, щоб притягти його (Степанова - ред.) до кримінальної відповідальності. Ми всі знаємо епопею про те, як Міністерство охорони здоров’я, а це вважайте держава, почало закупівлю захисту для медиків. У нас досі за державні кошти не було доставлено жодного костюма для працівників медичних закладів, жодного. Два дні додому приїхали ті костюми, за які держава переплатила вдвічі, але не всі: замість 71 тисячі костюмів приїхало 29 (тисяч - ред.). Але це не завадило МОЗ вже заплатити 17 млн грн компанії, яка мала до 1 травня поставити 71 тисячу костюмів для наших медиків, а на сьогодні не поставила навіть половину. Міністерство охорони здоров’я вже заплатило 17 млн грн – це навіть не халатність, це злочин, том у що кожного дня в Україні близько ста медиків інфікуються COVID-19», – сказала депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Устінова під час виступу з трибуни Ради 19 травня заявила про те, що народні депутати від фракції "Голос" починають збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.