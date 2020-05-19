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Фракція "Голос" збирає підписи за відставку міністра охорони здоров"я

Укрінформ
Народні депутати від фракції "Голос" починають збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це заявила член фракції "Голос" Олександра Устінова під час виступу з трибуни Верховної Ради у вівторок, 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі зараз маємо починати піднімати питання заміщення міністра охорони здоров'я. Сьогодні фракція "Голос" почне збирати підписи за те, щоб ця людина пішла з посади. І кожного з вас я закликаю підписатися під цією постановою", - сказала Устінова.

Зокрема, депутат заявила, що МОЗ закупило захисні костюми для медиків за завищеними цінами.

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"Ті, хто зараз знаходиться не в центральних обласних лікарнях, а в районних, в них немає нічого. І Міністерство охорони здоров'я сьогодні фактично вчиняє злочин. Тому що спочатку вони купили костюми втричі дорожче. Вони купили їх по 488 грн, в той час як… нам купували міжнародні агенції по 300", - стверджує Устінова.

За словами депутата, замість 72 тисяч костюмів, які мали завезти для захисту українських медиків, прибуло 29 тисяч.

Як повідомлялося, Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.

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