Парламент "завернув" законопроєкт про аграрні розписки

Верховна Рада відправила до аграрного комітету для підготовки на повторне перше читання законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок» №2805.

Відповідне рішення депутати прийняли на засіданні у вівторок, 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за ухвалення законопроєкту проголосували 212 депутатів, а за підготовку до повторного першого читання - 246.

«Метою законопроєкту є вдосконалення законодавства про аграрні розписки, що дозволить підвищити простоту у користуванні, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їх використання. Це в свою чергу сприятиме покращенню доступу агровиробників до виробничих ресурсів та фінансування», - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як зазначається, законопроєкт має визначити правову природу аграрної розписки як неемісійного цінного паперу електронній формі; розширити коло суб’єктів, які мають право видавати аграрні розписки; уточнити теперішнє правове регулювання аграрних розписок; спростити порядок видачі, обігу та припинення аграрних розписок; підвищити оборотоздатність аграрних розписок через механізми фондового ринку; розширити можливі варіанти застави за аграрною розпискою, в тому числі можливість і правила застави живих тварин та продуктів тваринного походження, продукти їх первинної переробки і тим самим створивши умови для залучення ресурсів у тваринницькі господарства; створити правові умови видачі багаторічних аграрних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами; посилити гарантії прав кредиторів на випадок примусового виконання.

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Як повідомляв Укрінформ, аграрні розписки – це можливість для малих та середніх сільгосптоваровиробників отримати кредитні ресурси під заставу майбутнього врожаю агропродукції на вигідних комерційних умовах. Проєкт «Аграрні розписки в Україні» впроваджується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку) у партнерстві зі Швейцарією.