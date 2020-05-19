Кабмін має внести в Раду абсолютно нову програму – Стефанчук

Верховна Рада після завершення розгляду проєкту постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» в парламентських комітетах вимагатиме від уряду внести нову програму його діяльності.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз очікуємо розгляд (завершення розгляду, – ред.) цього проєкту програми в комітетах, ми знаємо, що 12 комітетів дали негативну рецензію цій програмі. Я так прогнозую, що кількість комітетів додасться, після результатів розгляду... будемо спілкуватися з урядом з приводу того, щоб була подана абсолютно нова програма, котра відповідає сучасним вимогам і викликам, які стоять перед суспільством», – зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Раніше представник уряду в парламенті Василь Мокан (фракція «Слуга народу») повідомляв, що ВР зможе розглянути питання затвердження програми діяльності КМУ після ухвалення в другому читанні законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Водночас голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

При цьому більшість комітетів ухвалили рішення щодо повернення документа на доопрацювання.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 18 травня під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV припустив, що парламент зможе поточного тижня розглянути програму діяльності Кабміну.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабміну розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.