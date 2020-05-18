Рада у п’ятницю заслухає міністра охорони здоров'я

Верховна Рада планує заслухати міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час години запитань до уряду 22 травня.

Про це сказав Голова ВР Дмитро Разумков 18 травня під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жодна депутатська фракція або група не запропонувала тему для години запитань до уряду. Тому, якщо не заперечуєте, я пропоную заслухати міністра охорони здоров’я щодо поточної ситуації боротьби з коронавірусом", – зазначив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 травня в Україні 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.