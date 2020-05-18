Степанов підтвердив, що підпише наказ про масове ІФА-тестування сьогодні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в першу чергу ІФА-тестування для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19 проводитимуть особам, котрі мають клінічні симптоми хвороби.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні буде підписаний відповідний наказ щодо запровадження ІФА-тестування. За рахунок ІФА- тестів ми в змозі будемо суттєво збільшити кількість осіб, яких будемо тестувати. Перш за все ми будемо тестувати людей, в яких є відповідні симптоми, клінічні прояви коронавірусної хвороби, також усіх без виключення пропонуємо тестувати контактних осіб, які контактували із захворілою особою, навіть якщо у них немає симптоматики. Також усі групи ризику - це і Національна поліція, і Національна гвардія, інші групи ризику», - повідомив Степанов.

Він наголосив, що особи, які будуть визначені для проведення ІФА-тестування, тестуватимуться за рахунок держави.

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків. Загалом одужало 5276 осіб, 535 летальних випадків.