Москва продовжує розпалювати конфлікт на Донбасі попри пандемію – США в ОБСЄ

Ні пандемія коронавірусної інфекції COVID-19, ні відповідний заклик генсека ООН про глобальне припинення вогню не вплинули на Росію, яка продовжує розпалювати збройний конфлікт на Сході України.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Багаторічна агресія Москви - прямий виклик безпеці Європи. Ясно, що ні пандемія COVID-19, ні звернення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо глобального припинення вогню у всіх конфліктних зонах не переконали Москву припинити розпалювати збройний конфлікт в Україні", - заявив він.

Американський посол вказав на те, що минулого тижня на сході України мали місце численні порушення режиму припинення вогню, у ході яких "очолювані Росією сили" продовжували підривати суверенітет сусіда.

"Усі ми повинні знати про цю тривалу ескалацію та про те, які можливі наслідки можуть бути. Очевидно, що не може бути виконання Мінських домовленостей, допоки не припиниться вогонь. Однак ці зусилля, спрямовані на знищення режиму припинення вогню, лише наростають та збільшуються", - заявив Джеймс Гілмор.

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Він зазначив, що розпочатий Росією конфлікт на Донбасі вже забрав життя тисяч людей, і лише у 2020 році було поранено чи вбито понад 65 цивільних осіб.

"В умовах заперечень, відволікаючих маневрів та дезінформації з боку Росії, на тих з нас, хто справді вірить у принципи Гельсінського заключного акта та зобов'язання ОБСЄ, лежить колективна відповідальність. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності за те, що вона діє у порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також за зловживання, які вона вчинила на сході України та в окупованому Криму", - наголосив очільник місії США при ОБСЄ.