У Раді почали розробляти законопроєкт про опозицію

Робоча група Верховної Ради з підготовки законопроєкту щодо парламентської опозиції провела 15 травня організаційне засідання, на якому обговорила етапи та строки підготовки цього документа.

Про це повідомляється на сторінці першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.

"Сьогодні (15 травня, – ред.) під головуванням першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука відбулося перше організаційне засідання в режимі онлайн робочої групи з підготовки проєкту закону України щодо парламентської опозиції. В рамках засідання обговорювалися питання етапів та строків підготовки законопроєкту, а також алгоритм роботи учасників групи", – йдеться у повідомленні.

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До робочої групи увійшли народні депутати України – представники від депутатських фракцій та груп, а також фахівці та експерти з питань парламентської коаліції та опозиції.