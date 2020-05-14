Асоціація міст просить владу не перекладати виборчі витрати на місцеві бюджети

Правління Асоціації міст України на своєму засіданні, що відбулося в режимі відеоконференції, ухвалило звернення до Верховної Ради та до Президента України не допустити зміни виборчого законодавства на місцевих виборах, що мають відбутися цієї осені – 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Мова йде про недопущення перекладення фінансової відповідальності щодо організації та проведення місцевих виборів на місцеві бюджети. А також – недопущення зміни моделі проведення виборів у громадах до 90 тисяч осіб замість мажоритарної на пропорційну", - йдеться у повідомленні.

У зверненні, зокрема, відмічено, що відповідно до норм чинної Конституції України чергові вибори до органів місцевого самоврядування мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Порядок проведення виборів, їх організація, система виборів унормовані Виборчим кодексом України, який був схвалений Верховною Радою 19 грудня 2019 року з урахуванням зауважень Президента та набрав чинності 1 січня 2020 року. Виборчий кодекс України, що діє сьогодні, гарантує суб’єктам виборчого права реалізацію їх прав обиратися та бути обраними та визначає концептуальні принципи проведення місцевих виборів.

«У зв’язку із цим підтримуємо звернення Президента України від 6 травня щодо забезпечення конституційного права громадян бути обраними та недопущення концептуальних змін виборчого законодавства у рік проведення виборів, зокрема, і шляхом створення додаткових виборчих бар’єрів», – йдеться у зверненні.

Як зауважили під час засідання правління Асоціації, останнім часом в парламенті відбувається обговорення змін до виборчого законодавства України стосовно місцевих виборів в частині поширення пропорційної системи виборів практично на всі громади. А також щодо фінансування, організації та проведення виборів за рахунок місцевих бюджетів.

«Ми переконані, що обговорення необхідності внесення концептуальних змін до Виборчого кодексу України в частині місцевих виборів, не може відбуватися без участі представників місцевого самоврядування. Вважаємо, що пропозиції поширення пропорційної системи виборів на громади з кількістю виборців менше 90 тисяч осіб є не тільки руйнівними для місцевого самоврядування, а й обмежують конституційне право громадян бути обраним. А також ставлять це право в пряму залежність від членства в партії, що створює партійну монополізацію місцевого самоврядування. Натомість мажоритарна система виборів для депутатів місцевих рад будується на авторитеті та професіоналізмі кандидатів і є зрозумілою для більшості громадян», – зазначив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

В Асоціації переконані, що перекладення на місцеві бюджети державного обов’язку виділення необхідних коштів на організацію місцевих виборів ставить під загрозу можливість їх проведення. Адже деякі органи місцевого самоврядування не зможуть забезпечити належне проведення виборів, що поставить під сумнів їх загальний результат. Відтак, проблема державного фінансування проведення чергових місцевих виборів є однією з основних та має бути вирішена у найкоротший термін.

«Враховуючи важливість питання підготовки та проведення демократичних місцевих виборів, вважаємо необхідним: гарантувати збереження чинного положення Виборчого кодексу України про застосування пропорційної системи виборів у громадах з кількістю виборців від 90 тисяч та більше і не допустити зниження цього бар’єру для невеликих громад; Забезпечити належне державне фінансування чергових місцевих виборів і не допустити зриву виборів через перекладання на місцеві бюджети фінансування організації та їх проведення», – зазначається у зверненні Асоціації міст України.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 6 травня, заявив, що місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування, нестачу коштів чи неможливість проведення. За його словами, "Вибори будуть – країна вже починає до них готуватися, і ми теж будемо до них готуватися", – зазначив Корієнко.

Раніше перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що місцеві вибори в Україні пройдуть восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.

Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.