Разумков підписав розпорядження про другу позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту відразу після завершення першого позачергового засідання в середу, 13 травня.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради України підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання", - йдеться у повідомленні.

Це засідання відбудеться відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради, скликаного відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради від 8 травня 2020 року № 193.

На засіданні буде розглянуто проєкт постанови "Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (№ 3319).

Засідання скликається у зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада 13 травня проведе ще одне позачергове засідання для ухвалення постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж та інтернет-сервісів.

10 квітня Служба безпеки України внесла в РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С і "Парус".

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.

Фото: ВР