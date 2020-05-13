Разумков підписав розпорядження про другу позачергову Раду
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
"Голова Верховної Ради України підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання", - йдеться у повідомленні.
Це засідання відбудеться відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради, скликаного відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради від 8 травня 2020 року № 193.
На засіданні буде розглянуто проєкт постанови "Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (№ 3319).
Засідання скликається у зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада 13 травня проведе ще одне позачергове засідання для ухвалення постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж та інтернет-сервісів.
10 квітня Служба безпеки України внесла в РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.
За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С і "Парус".
У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".
Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.
Фото: ВР