Рада сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання

Верховна Рада 13 травня проведе ще одне позачергове засідання для ухвалення постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж та інтернет-сервісів.

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час позачергового засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ніхто не заперечує, то я можу видати розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради України наприкінці цього засідання", - сказав Разумков.

Спікер попросив Апарат Верховної Ради підготувати відповідний проєкт розпорядження.

Перед цим з проханням провести позачергове засідання до Голови ВР звернувся очільник фракції" Слуга народу" Давид Арахамія.

"У нас сьоодні зібрали 150 підписів за те, щоб ми прийняли постанову Верховної Ради щодо підтримки санкцій проти російських інтернет-сервісів. У них там строк закінчується 15 травня, і щоб не збиратись у понеділок, я пропоную сьогодні останнім питанням скликати нову позачергову і просто проголосувати за це", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, член фракції "Голос" Роман Лозинський 13 травня оголосив, що у Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів.

Заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила Укрінформу, що указ Президента України щодо продовження санкцій проти російських соціальних мереж та інтернет-сервісів очікується 14 травня.

Джерело Укрінформу в Офісі Президента підтвердило, що Володимир Зеленський планує продовжити заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Одноклассники".

Раніше, 10 квітня, Служба безпеки України внесла в РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С і "Парус"».

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та «Одноклассники».

Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.