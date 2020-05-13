Рада екстрено переривала роботу - у депутата загорівся пульт для голосування
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в позачерговому засіданні парламенту на 30 хвилин з технічних причин.
Про це спікер сказав під час засідання в середу, 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Однак депутати повернулися до роботи через 10 хвилин.
"Шановні колеги, хотів би повідомити, чому була перерва. Були технічні проблеми з пультом. Зараз він замінений, продовжуємо нашу роботу", - зазначив Разумков.
Перед цим депутати утворили натовп з одного боку сесійної зали.
Як повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram, під час засідання у депутата Максима Ткаченка загорівся пульт під час голосування. Качура також оприлюднив відповідне відео.