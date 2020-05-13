Рада екстрено переривала роботу - у депутата загорівся пульт для голосування

Про це спікер сказав під час засідання в середу, 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Однак депутати повернулися до роботи через 10 хвилин.

"Шановні колеги, хотів би повідомити, чому була перерва. Були технічні проблеми з пультом. Зараз він замінений, продовжуємо нашу роботу", - зазначив Разумков.

Перед цим депутати утворили натовп з одного боку сесійної зали.

Як повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram, під час засідання у депутата Максима Ткаченка загорівся пульт під час голосування. Качура також оприлюднив відповідне відео.