Рада екстрено переривала роботу - у депутата загорівся пульт для голосування

Рада екстрено переривала роботу - у депутата загорівся пульт для голосування

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в позачерговому засіданні парламенту на 30 хвилин з технічних причин.

Про це спікер сказав під час засідання в середу, 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Однак депутати повернулися до роботи через 10 хвилин.

"Шановні колеги, хотів би повідомити, чому була перерва. Були технічні проблеми з пультом. Зараз він замінений, продовжуємо нашу роботу", - зазначив Разумков.

Перед цим депутати утворили натовп з одного боку сесійної зали.

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Як повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram, під час засідання у депутата Максима Ткаченка загорівся пульт під час голосування. Качура також оприлюднив відповідне відео.

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