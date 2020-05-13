Ухвалення закону про банки засвідчило надійність України як фінансового партнера - Кулеба

«Верховна Рада щойно ухвалила у другому читанні довгоочікуваний «банківський» закон (переконливі 270 голосів «за»). Дякую народним депутатам за потужний сигнал: Україна надалі рішуче просувається шляхом реформ і залишається надійним партнером для міжнародних фінансових інституцій», - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 травня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№2571-д).

За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

На ухваленні цього закону наполягав, зокрема, Міжнародний валютний фонд.