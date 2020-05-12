Успіх в Україні має величезний вплив на ситуацію в Росії – євродепутат

Ситуація в Україні, зокрема її успішне просування шляхом демократичного розвитку і реформ, має величезний вплив на ситуацію в Росії як позитивний приклад і дає російському суспільству шанс на демократичні перетворення у власній країні.

Про це у вівторок під час відеоконференції «Додатки до російської конституції: виклики та загрози для сусідніх країн» заявила депутат Європарламенту, колишній міністр закордонних справ Польщі Анна Фотига. Згаданий захід відбувся під егідою Місії України при ЄС та Офісу зв’язку українських аналітичних установ у Брюсселі.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про ймовірний вплив розвитку ситуації в Україні на внутрішню трансформацію в Росії, європейський політик зауважила, що такий вплив залишається важливим за будь-яких обставин.

«Незалежно від ситуації, я абсолютно переконана, що успіх України у трансформації, в утриманні власної державності і свободи є кращим з усіх можливих прикладів для російського суспільства. Де б на Заході не думали, і коли б не думали про ідею, щоб одного дня мати Росію як реально передбачуваного, мирного партнера для співпраці, в реалізації цієї ідеї все залежить від успіху України. З урахуванням історії, спільного досвіду і глибокої обізнаності між російським суспільством і українським суспільством, такий позитивний приклад є дуже важливим», - наголосила Фотига.

Вона нагадала – в Росії і зараз залишається багато чесних людей, які адекватно оцінюють ситуацію і знаходяться в опозиції до путінського режиму.

«Коли ми думаємо про Російську Федерацію, ми маємо пам’ятати, що там є багато, тисячі дуже чесних людей. Я мала контакти з російською антипутінською опозицією протягом багатьох років, з людьми, які є членами Меморіалу, та іншими, які борються вже тривалий час. Всі вони просто заслуговують на успіх України. Саме тому ми так багато уваги приділяємо питанням суверенності Української держави. Сам факт її існування має дуже високе «ratio» для трансформацій в деяких сусідніх країнах», - підкреслила польський політик.

Вона зауважила, що успіх демократичної України є важливим для миру і стабільності в регіоні та для всієї Європи.

«Саме тому Україна є «номером 1» серед наших внутрішніх тем, хоча ми маємо багато форматів та думаємо, в тому числі – як змінити критерії у діалозі з Росією. Переконана, що ми здатні дотримуватися єдності в цьому питанні, і це дуже добре. Добрі перспективи для вашої країни просто прокладають шлях до миру в усьому регіоні та навіть далі», - зауважила депутат Європейського парламенту.