ЄС має постійно говорити про окупацію Росією частини України – євродепутат

Євросоюз досягає успіху у власній політиці Східного партнерства, але деякі проблеми країн-партнерів викликають глибоке занепокоєння, зокрема, продовження окупації Росією частини України.

Про це у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту в ході слухань щодо перспектив Східного партнерства заявила депутат від Польщі Анна Фотига.

Вона зауважила, що беззаперечно підтримує зусилля країн-партнерів на Сході Європи, але у цій ситуації принаймні дві речі залишаються стабільними. Перша - це прагнення суспільства у цих країнах наближатися до Заходу та бути з ним. Друга – бажання Росії цього не допустити, дестабілізувати та підкорити ці країни.

«Попри успіх нашої політики (Східного партнерства - ред.) і всі наші зусилля, все ще існують дуже важкі проблеми, які ми маємо порушувати. Україна все ще перебуває під окупацією. Порти Азовського моря залишаються заблокованими, і українські в’язні все ще сидять у в’язницях в Росії та на (окупованих територіях - ред.) сході України», - підкреслила європейський політик.