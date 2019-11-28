ЄС має надати перспективу членства країнам Східного партнерства - депутат Бундестагу

Євросоюз має не тільки вимагати від країн Східного партнерства виконання критеріїв членства, а й гарантувати, що їхні прагнення можуть реалізуватися.

Таке переконання висловив депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер на зовнішньополітичному форумі в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми маємо якусь мету щодо Східного партнерства, вона має бути чітко визначена та сформульована – це набуття членства в ЄС і нічого іншого», - заявив політик.

Такий підхід базується на Паризькій хартії, яка передбачає свободу вибору альянсів і непорушення кордонів, підкреслив Кізеветтер.

На його думку, ключовий інтерес ЄС має полягати в тому, щоб запропонувати країнам справжній вибір, і зі свого боку бути відкритими для нових членів. Тобто не лише вимагати виконання критеріїв відповідності, не обіцяючи нічого взамін.

Кізеветтер визнав, що ЄС стосовно України був «занадто орієнтованим на контрольний список, а не на цінності». Те саме, за його словами, стосується Грузії, якій не було надано достатньої підтримки, навіть моральної.

Він зазначив, що «спроби великого сусіда на Сході зупинити процес розширення» завдали шкоди не тільки відносинам між Заходом і Сходом, а й відносинам усередині самого Східного партнерства. Він поділяє думку, що стратегічний інтерес Росії полягає в тому, аби зруйнувати згуртованість ЄС. І ця тактика є досить ефективною, визнав політик.

Водночас Кізеветтер підтримує лінію Берліна на налагодження відносин з Москвою та «готовність співпрацювати, в тому числі зі структурами, створеними Росією і її партнерами», аби тримати двері відкритими й запропонувати РФ програму співробітництва та лібералізувати з нею візовий режим.

Німецький депутат також вважає, що варто було порадити політикам у країнах Східного партнерства краще комунікувати з власним населенням, створювати більше відкритості та інклюзивності. З другого боку, на його думку, необхідно переконати в ЄС тих, хто неохоче ставиться до ідеї розширення.

«Якщо ми не будемо достатньо щирими в цьому питанні, ми будемо годувати авторитарні держави, авторитарні течії, у тому числі всередині ЄС. Ми маємо краще пояснити власним народам, у чому полягає вигода відкритості до розширення», - сказав парламентарій.

Програма Східного партнерства була започаткована 2009 року з метою зміцнення стосунків ЄС зі східними сусідами – Україною, Молдовою, Грузією, Білоруссю, Вірменію та Азербайджаном. ,