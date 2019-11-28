Успіх країн Східного партнерства буде найбільшою поразкою Путіна – євродепутат

Успіх реформ, які за допомогою ЄС розпочалися в країнах Східного партнерства, стане найбільшою поразкою Путіна, котрий прагне відновити свій контроль над регіоном.

Таку думку висловила під час пленарного засідання Європарламенту в ході слухань щодо перспектив Східного партнерства депутат від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель, передає кореспондент Укрінформу.

«Країни-партнери на сході очікують на нашу підтримку у реформах. Особливо тому, що інші їхні сусіди працюють проти них. Економічний успіх цих країн буде найбільшою поразкою Путіна. Громадяни України, Грузії та Молдови жадають нашої допомоги у трансформації суспільства, яка не може відбутися без певної самопожертви. Більшість людей хочуть бачити демократичні та заможні суспільства, економіку, яка працює для більшості народу, а не в інтересах кількох олігархів, державу, яка служить народу, а не особистим інтересам політиків», - наголосила фон Крамон-Таубадель.

За її словами, такий успіх потребує сильної та рішучої влади. Але наявність сильного уряду не означає можливості виходу виконавчої влади з під-контролю.

«Такі тенденції в Грузії та в Україні викликають занепокоєння. Так, уряди там перебувають під тиском. Але вони не можуть ігнорувати або утискати критику на власну адресу. Наша критика – не про те, що хтось там має бути «за Кремль» або «за Брюссель». Ми говоримо про необхідність бути за демократію, працювати на користь чинним інституціям», - наголосила політик.

«Так, короткостроковий інтерес Путіна полягає в тому, щоб мати при владі (в країнах Східного партнерства — ред.) політиків, на яких він може особисто впливати, або яких він може купити. Ми зацікавлені в лідерах, які є реформаторами, ми хочемо бачити інституції, які здатні працювати без Путіна, без олігархів, і навіть без нас», - підсумувала депутат Європарламенту.