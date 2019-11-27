Нова стратегія Східного Партнерства має вести до розширення ЄС — євродепутат

Проєкт побудови об’єднаної Європи все ще не завершений, він потребує нових ініціатив, зокрема, щодо надання перспективи членства в ЄС тим країнам Східного Партнерства, які до цього прагнуть і на це заслуговують.

Таке переконання у середу під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі в ході обговорення перспектив Східного Партнерства ЄС висловив співголова парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС євродепутат від Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після 10 років програми Східного Партнерства прийшов час її заново оцінити та запропонувати нову стратегію. Лише перетворень в країнах-партнерах вже недостатньо. Нова стратегія Східного Партнерства має ґрунтуватися на принципі диференціації, який має вести до розширення – так, розширення, - ми не маємо боятися цього терміну, який є ключовим положенням європейської зовнішньої політики", - сказав євродепутат.

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Він зауважив. що навіть віддалена перспектива членства в ЄС є потужним важелем для того, щоб просувати перетворення та мир у країнах Східного Сусідства.

"Перспектива членства є каталізатором для реформ. Тож, всупереч президенту (Франції - ред.) Макрону, ми маємо залишати Європу відкритою та готовою прийняти нових членів", - наголосив європейський політик.