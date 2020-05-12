У "Голосі" кажуть, що підтримають "банківський" законопроєкт

Фракція партії «Голос» підтримає законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це заявила член фракції, перший заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо підтримувати цей законопроєкт: ми багато над ним працювали, в тому числі в комітеті над 16-ти тисячами поправок, які монобільшість сама собі й зробила», – сказала вона.

Клименко спрогнозувала, що цей законопроєкт буде ухвалений у другому читанні мінімальною кількістю голосів.

«Я думаю, що буде питання щодо кількості голосів, які будуть за цей законопроєкт надані, тому що частина фракції «Слуга народу», як ми знаємо, не дуже «любить» цей законопроєкт, тому й надала 16 тисяч поправок», – зазначила депутат.

При цьому вона припустила, що не підтримають законопроєкт і фракції партій «Опозиційна платформа – За життя» та «Батьківщина».

«Я думаю, що інші фракції також можуть показати таку ж позицію, і вони про це заявляли, коли цей законопроєкт проходив у першому читанні, – це й ОПЗЖ, це в тому числі й «Батьківщина». Я думаю, вони навряд чи будуть голосувати за це», – зауважила Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» та скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні «банківський» законопроєкт.

Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням порядку денного на якому є розгляд проєкту закону №2571-д.